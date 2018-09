«Chiriches, rottura del crociato?». Lunedì visite a Villa Stuart

NAPOLI - Napoli in apprensione per le condizioni di Vlad Chiriches. Il difensore ieri è uscito dopo mezz'ora nella sfida di Nations League tra Romania e Montenegro a causa di un infortunio al ginocchio e, informa il club partenopeo, per questo motivo "sarà visitato lunedì mattina a Villa Stuart dal professor Mariani. Il difensore azzurro sarà accompagnato dal responsabile dello staff medico del Napoli, Alfonso De Nicola". La stampa rumena parla di possibile rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro per il difensore del Napoli. (in collaborazione con Italpress)