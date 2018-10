Senegal, affaticamento muscolare: Koulibaly rientra in anticipo a Napoli

NAPOLI - Dopo Luperto anche Koulibaly torna a Napoli lasciando in anticipo il ritiro della propria Nazionale. A comunicarlo è stato lo stesso club partenopeo attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito: «Dopo Sebastiano Luperto (che ha dovuto rinunciare alla chiamata di Luigi Di Biagio nell'Italia Under 21, ndr) anche Kalidou Koulibaly - si legge nel comunicato ufficiale - rientrerà dalla Nazionale. Il difensore azzurro non parteciperà agli impegni con il Senegal per un affaticamento muscolare».

Ora sono così 14 i calciatori di Carlo Ancelotti in giro per il mondo: oltre all'azzurro Insigne sono Milik e Zielinski (impegnati con la Polonia che domenica 14 ottobre ospiterà l'Italia in un match valido per la Nations League); Mertens (Belgio); Hysaj (Albania); Rog (Croazia); Ounas (Algeria); Ospina (Colombia); Karnezis (Grecia); Albiol (Spagna); Mario Rui (Portogallo); Diawra (Guinea); Hamsik (Slovacchia) Fabian Ruiz (Spagna Under 21).

