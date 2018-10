Serie A Napoli, Richard Hamsik: «Marek dice che non è solo slovacco, ma anche napoletano»

NAPOLI - "Napoli è una città cara ed importante per Marek che sta disputando la 12esima stagione in azzurro. Marek dice sempre che non è solo slovacco, ma anche napoletano". Richard Hamsik, padre di Marek, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, parlando del presente e del futuro del figlio, capitano del Napoli: "Sono stato alcuni giorni a Napoli: oltre ad essere stato al San Paolo per la gara di Champions contro il Liverpool, ho avuto degli incontri di lavoro ed ho noleggiato lo yacht e sono andato in giro via mare tra Capri e Sorrento. Contro il Liverpool, Marek ha disputato un'ottima prestazione, ma devo dire che tutta la squadra è stata eccezionale contro una squadra fortissima e che finora non ha mai perso quindi è stato davvero importante battere i Reds. La Slovacchia contro la Repubblica Ceca non ha fatto bene, soprattutto nel primo tempo. Fa male, ma va detto che la Slovacchia non ha fatto bene. Hamsik crede molto in se stesso e nel Napoli".

IL FUTURO - "Ultimo anno di Hamsik a Napoli? Difficile rispondere. Il suo contratto scade nel 2020 ed ha un'opzione per un altro anno e speriamo che il contratto verrà rispettato, ma ad oggi non si può dire nulla di certo. Il cinese è una lingua difficilissima e non credo che Marek lo stia imparando”.