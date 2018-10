Napoli, l'avvocato di Cavani: «In cuor suo vuole tornare»

NAPOLI - Il ritorno di Edinson Cavani al Napoli è un sogno di mercato che periodicamente torna d'attualità. Qualche giorno fa ne aveva parlato il presidente Aurelio De Laurentiis: «Porte aperte a Edi, per Ancelotti sarebbe perfetto. E' nel mio cuore, non sono mai stato arrabbiato con lui». A rinfocolare questa possibilità arrivano oggi anche le parole del suo avvocato Gennaro Famiglietti: «Il suo ritorno dipende da molte cose - ha dichiarato a Radio Crc -. La volontà di Cavani di tornare a Napoli credo che ci sia in cuor suo. Credo che lui stia pensando ad una cosa del genere. Anche l’abbraccio con De Laurentiis, i compagni e lo staff dimostra che lui ha Napoli nel cuore. Lo ha detto tante volte. Spalmatura dell'ingaggio? Non credo sia impossibile e credo che siano cose che vengono gestite dai suoi agenti. Una cosa è certa: il Napoli ha bisogno di un grande centravanti. Lo dico da tifoso, riavere Cavani a Napoli vuol dire lottare alla pari con le grandi in Italia e nel mondo».