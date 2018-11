Napoli, per Albiol solo una leggera distorsione

NAPOLI – Dopo il successo sulla Stella Rossa il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta a Bergamo per il monday night della 14esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall'inizio nella gara di Champions hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in riscaldamento a secco e torello. Di seguito seduta tecnica e chiusura con partitina a campo ridotto. Albiol, che è uscito durante il match contro la Stella Rossa, ha subìto una leggera distorsione ed ha fatto trattamenti specifici e scarico con il primo gruppo.

