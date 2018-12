Napoli, pronte 10 mila maschere di Koulibaly al San Paolo

NAPOLI - I tifosi del San Paolo sono pronti a una nuova manifestazione di solidarietà al fianco di Kalidou Koulibaly dopo i cori razzisti di Milano. Prima del match contro il Bologna saranno infatti distribuite all'esterno dello stadio circa 10.000 maschere con il volto del difensore, come già avvenuto nel 2016, dopo un'analoga aggressione verbale a sfondo razzista nei suoi confronti da parte dei tifosi della Lazio. All'iniziativa non dovrebbero però partecipare le curve, che condividono il lutto degli ultras per Daniele Belardinelli.

Alla manifestazione "Siamo tutti Koulibaly", che vedrà circa 10mila tifosi del Napoli indossare oggi maschere del volto del difensore durante la partita contro il Bologna, potrebbero partecipare anche i calciatori partenopei che avrebbero espresso l'intenzione di indossare loro stessi la maschera al momento di scendere in campo, ma l'idea è al vaglio delle autorità sportive per il permesso necessario. Ieri sera Ghoulam ha già indossato la maschera postando sui social network una propria foto con l'effige del compagno di squadra sul volto. Koulibaly, oggi squalificato dopo l'espulsione di San Siro per proteste, sarà in tribuna al San Paolo.