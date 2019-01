ROMA - La Corte Sportiva d'Appello non ha accolto il ricorso del Napoli: Kalidou Koulibaly, dunque, dovrà scontare la seconda giornata di squalifica per l'espulsione contro l'Inter del 26 dicembre scorso. A discutere il ricorso oltre al giocatore senegalese era presente anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Carlo Ancelotti quindi non potrà contare sul difensore nell'importante gara di domenica sera al San Paolo contro la Lazio.

