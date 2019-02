Napoli, Hamsik e l'addio: «Non è ancora ufficiale»

NAPOLI - «Non siamo qui per me, siamo qui per il dottor De Nicola. Mi fa piacere essere qui, perché a lui tengo tantissimo, stiamo insieme da undici anni e mezzo. Non posso salutare perché ancora non c'è niente di ufficiale». Così Marek Hamsik alla festa per i sessant'anni del medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola, ha parlato dal palco dell'evento a proposito della sua ormai prossima partenza per la Cina, destinazione Dalian Yifang: un'altra maglia azzurra che lo avvolgerà di un ricco triennale e che ricompenserà anche in maniera importante il club di De Laurentiis.

Hamsik alla festa dei 60 anni del dottore del Napoli

«Ha fatto tutti i record che si potevano fare, per undici anni e mezzo gli ho detto che è il centrocampista più forte d'Europa», lo ha elogiato De Nicola, anche lui sul palco della sua festa, mentre la platea di persone presenti immortalava il momento, uno degli ultimi di Marekiaro a Napoli, con tutti i mezzi a disposizione. Tra sorrisi e lacrime, il saluto non è ancora arrivato ma ormai l'avventura dello slovacco sotto il Vesuvio è giunta al termine.