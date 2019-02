Ancelotti: «Tante occasioni ma zero gol, è inaccettabile»

NAPOLI - "Oggi è mancato solo il gol così come è mancato a Firenze. La squadra ha giocato con cattiveria e determinazione ma non riesce a finalizzare la mole di gioco. In due partite abbiamo avuto molte palle gol senza riuscire a fare una rete, questa è una cosa che non possiamo accettare". Carlo Ancelotti commenta così lo 0-0, il secondo consecutivo dopo quello di Firenze, contro il Torino nel posticipo del San Paolo.

"Sono dispiaciuto, quando una squadra merita di vincere, deve vincere. E se non ci siamo riusciti, dobbiamo prendercela con noi stessi. L'astinenza da gol non è dovuta esclusivamente agli attaccanti - spiega il tecnico partenopeo ai microfoni di Sky Sport - Tutti devono finalizzare meglio perché a Firenze abbiamo avuto anche occasioni con centrocampisti come Zielinski o con difensori. La classifica? Non siamo in una terra di mezzo, siamo ben posizionati e la squadra dimostra di avere una identità ben precisa".