Barbara D'Urso, il Napoli e quella foto sul Guerino

ROMA - Ne ha fatta di strada Maria Carmela d'Urso, in arte Barbara d'Urso, per diventare il volto noto che è oggi sulle reti di Mediaset e in generale nel panorama della televisione italiana. È partita da lontano, avvicinandosi anche al mondo dello sport, più precisamente del calcio. Nel lontano 1976 "Barbarella" - come viene chiamata affettuosamente dai propri ammiratori - posò in una foto per il "Guerin Sportivo" vestita con il completo del Napoli, la città dove è nata e la sua squadra del cuore. Quella vecchia foto, tornata a girare sui social scatenando i commenti del web, la ritrae con la maglietta e i calzettoni degli azzurri, le gambe ben in vista e il pallone tra le mani. Uno scatto d'archivio dello storico periodico che riporta Barbara alla giovinezza d'un tempo.