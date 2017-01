Il Tg di La7: «Zamparini tra i debitori insolventi della Banca Popolare di Vicenza»

PALERMO - Momento difficile per Maurizio Zamparini e non solo per la deficitaria classifica del suo Palermo (impantanato in piena zona retrocessione) e per la contestazione di gran parte della piazza nei suoi confronti. Altri guai sembrano in arrivo dal di fuori del campo, almeno a quanto sostiene il Tg di La7 che nell'edizione di questa sera ha citato anche il presidente dei siciliani tra i debitori insolventi della Banca Popolare di Vicenza. L'imprenditore fiurlano sarebbe insolvente con la sua Monte Mare Grado per una cifra di 57 milioni e 800 mila euro, che aveva ricevuto in prestito per un progetto turistico termale che non ha mai visto la luce.

