Serie A Palermo, Bortoluzzi: «Giornata da dimenticare subito»

PALERMO - La Lazio passeggia sul Palermo all'Olimpico. Bortoluzzi spiega il black out totale dei rosanero: "La gara non era iniziata male, poi in due gol in successione ci hanno steso emotivamente e psicologicamente. La squadra è andata nel pallone, concedendo poi delle occasioni e commettendo errori anche clamorosi, giustificabili soltanto con momenti di ansia e di panico. Sono quegli istanti in cui tutto sembra che ti cada addosso e non si riesce ad essere lucidi. Abbiamo cercato di dare il massimo anche oggi, dando ognuno il proprio meglio. I ragazzi durante questa settimana hanno lavorato per fare la miglior prestazione possibile. Il lavoro è stato vanificato da una giornata assolutamente da dimenticare e alla quale bisogna provvedere con la prossima partita".

