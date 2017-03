Serie A, Pescara-Milan è già sold out

PESCARA - È iniziata col botto, cioè il sold out, la settimana che in riva all'Adriatico porta alla gara con il Milan. Festa grande, in una stagione a dir poco negativa a livello di risultati, ci sarà almeno per il cassiere del Pescara che potrà contare sul tutto esaurito e su un incasso record che poi si ripeterà puntualmente alla vigilia di Pasqua, quando nell'impianto di via Pepe arriverà la Vecchia Signora. A Pescara torna così il grande calcio e anche le lunghe file alle rivendite di biglietti prese d'assalto fin dall'alba di ieri da migliaia di tifosi. In tilt i telefoni della società biancazzurra, con richieste arrivate da tutto lo Stivale.

ZEMAN ELOGIA SARRI

LO STADIO - Non una novità, certo, considerando anche la limitata capienza dello stadio Adriatico che può ospitare non oltre 20.500 spettatori. Per una gara come quella di domenica prossima probabilmente non sarebbe bastato neanche un impianto da 40mila posti. Ma i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi i preziosi tagliandi non saranno tutti supporters pescaresi. Anzi. Come in passato, sugli spalti ci saranno moltissimi tifosi "occasionali" e tanti affezionati del Diavolo che in particolare arriveranno, oltre che da tutto l'Abruzzo, anche da Lazio, Marche, Molise e Puglia.

CALENDARIO SERIE A