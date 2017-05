Zeman: «Totti fino a 50 anni. Di Francesco alla Roma può fare bene»

PESCARA - "Sono venuto qui a metà febbraio pensando già al prossimo anno, mi sono accorto subito che non ci si poteva salvare". Zdenek Zeman ha confermato ancora una volta di essere un personaggio schietto e sincero, commentando così la stagione fallimentare del Pescara. Un rammarico c'è ed è rappresentato da Gilardino: "Con lui al 100% potevamo lottare di più" ha spiegato il boemo.

TOTTI E DI FRANCESCO - Zeman ha commentato anche le voci che circolano nell'ambiente Roma sul possibile arrivo in panchina di Di Francesco, suo allievo: "Di Francesco alla Roma? Credo e penso che possa essere in grado di fare bene. In società c'è però qualche problema di organizzazione". Un invito anche a Totti, alla sua ultima partita con la maglia giallorossa: "Potrebbe giocare fino a cinquant'anni. Non credo che possa venire a Pescara ma se vorrà aiutare un'altra squadra lo potrà fare tranquillamente".

