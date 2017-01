Carica Totti: «Si riparte per un grande 2017»

Il capitano romanista torna a lavoro dopo il Natale in famiglia trascorso alle Maldive

ROMA - Francesco Totti è pronto. L'inizio del 2017, dopo il ritorno dalle Maldive, dove, al Palm Beach Resort & Spa, ha trascorso il Natale, è all'insegna dell'allenamento. La foto che il capitano romanista posta su Twitter racconta la carica e le intenzioni di un uomo che ha ancora fame. Per lui, l'anno appena iniziato, sarà quello dei suoi 41 anni, ma a fermarlo non sarà certo un numero. La didascalia che svetta sulla foto postata è da vero capitano: "Si riparte forte per un grande 2017! Daje Roma".

