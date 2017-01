Frongia: «Stadio Roma? C'è interesse a farlo»

ROMA - «Se si farà lo stadio della Roma? C'è un'interesse convergente del proponente e di Roma Capitale per realizzare lo Stadio. Si sta discutendo sul progetto nel suo insieme che non è solo quello dello stadio». Così l'assessore allo sport di Roma Daniele Frongia a Radio Radio. A chi gli chiede se le sue idee collimino con quelle dell'assessore all'Urbanistica Paolo Berdini, Frongia risponde: «Sia la giunta che i consiglieri procedono in maniera compatta».



BERDINI - Alla domanda su come si conciliano le posizioni dei proponenti e quelle di Berdini che vuol tagliare le cubature, l'assessore allo sport replica: «C'è certamente una discussione, non una contrapposizione, c'è stato un incontro con la sindaca stessa in cui si è fatto il punto. Il prossimo incontro sarà la conferenza dei servizi il 12 gennaio. In ogni caso, la posizione dell'amministrazione verrà formalizzata con atti di giunta, di consiglio. In quell'occasione sicuramente la voce sarà unica. Se ci sarà questa riduzione di cubature? È oggetto di discussione tra le parti».



FRONGIA - Pungolato sui tempi dell'impianto a Tor di Valle, a chi gli chiese se vedrà la luce prima lo Stadio della Roma o la riqualificazione del Flaminio, Frongia ribatte: «Secondo me questi pronostici politici portano male, io mi ricordo quando Marino promise per il 2017 il primo calcio d'inizio di Totti allo stadio della Roma...e di queste promesse anche in ambito sportivo ce ne sono centinaia e migliaia. Quindi, io direi prima andiamo avanti, completiamo le fasi istruttorie, poi parliamo di tempi ben volentieri. A livello pratico quale dei due progetti è più avanti? Sicuramente lo stadio della Roma, siamo in conferenza dei servizi, rispetto allo Stadio Flaminio, è molto più avanti».

LAZIO AL FLAMINIO? - «Lo stadio della Lazio al Flaminio? Io ho avuto diverse interlocuzioni con il presidente Lotito, molto amichevoli, e abbiamo parlato di diversi argomenti sportivi. Non è stata avanzata alcuna richiesta specifica sullo stadio Flaminio, ciò non toglie che ci sarà sicuramente un percorso partecipato (per la redazione del bando, ndr) al quale molti, e penso anche la società sportiva Lazio, daranno il loro contributo». Lo ha detto l'assessore allo sport di Roma Daniele Frongia a Radio Radio. Durante l'intervista radiofonica Frongia ha spiegato che «l'attuale destinazione del Flaminio è sportiva e la destinazione futura sarà prevalentemente se non esclusivamente sportiva», per "una o più discipline" ma «la nostra idea non si limita solo all'impianto. Guardiamo all'intera area, zona di grandi architetture. Anche in un'ottica nerviana dovremo pensare anche al di fuori dell'impianto, pensiamo ad esempio a progetti presentati in precedenti consiliature che prevedevano addirittura parchi o piccoli boschi».