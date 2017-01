Roma, Fazio il "cattivo" ci crede: «Lo scudetto è possibile»

ROMA - "E' vero che qualche volta sono un po' cattivo dentro al campo, ma per noi calciatori è una cosa bella interpretare il calcio in questo modo". Federico Fazio si racconta così ai microfoni di Roma Radio. Il difensore argentino racconta la vittoria di ieri a Genova: "Abbiamo vinto su un campo difficile, e il terreno di gioco non era in buone condizioni. Ma era una partita da vincere a tutti i costi, i tre punti in questo momento sono molto importanti per il campionato. Abbiamo giocato come dovevamo, quando c'è stato da fare la guerra l'abbiamo fatta. E' stato bello vedere la squadra tutta insieme, unita per lo stesso obiettivo".

Tutto sulla Roma

GIRO DI BOA - "Nel girone di andata abbiamo fatto 41 punti. Potevamo farne di più - continua Fazio -, abbiamo perso punti che avremmo potuto conquistare come a Cagliari. O come a Empoli anche se a Empoli è stata una partita particolare col loro portiere che ha fatto grandi parate. In altre partite potevamo fare meglio e nel girone di ritorno possiamo fare di più. A patto di essere uniti come ieri".

Roma-Feghouli, prove d'intesa

OBIETTIVI - "Lo scudetto è possibile, mancano tanti punti. Dobbiamo pensare all'obiettivo scudetto ma vivendo partita per partita, pensando a prendere ogni volta i tre punti. Penso che all'inizio ci mancasse un po' di abitudine a vincerle tutte. La squadra si deve abituare a vincere sempre. Ci dobbiamo mettere in testa che questa è la normalità. Dobbiamo credere in noi. Non solo i calciatori, ma anche i tifosi e tutti quelli che lavorano qui. Dobbiamo credere che possiamo vincere, il campionato o l'Europa League che è una bella competizione. Al Siviglia vincerne 5 negli ultimi 10 anni è servita a fargli fare un salto non solo di mentalità ma anche di livello. Basta vedere che ora il Siviglia è secondo in Liga dietro al Real. Ecco quello che ti dà vincere questa competizione. L'Europa League sarebbe un bel modo per cominciare a vincere qualcosa e noi dobbiamo farlo. Per me è stato bellissimo vincerla tre volte - conclude Fazio -. Peraltro ora ti dà pure la possibilità di giocare la Champions l'anno successivo".