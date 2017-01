Europa League, la Uefa celebra Totti: «Gladiatore»

ROMA - L'account ufficiale dell'Europa League ha celebrato il numero 10 della Roma Francesco Totti attraverso il proprio profilo Twitter. Il numero 10 giallorosso è stato menzionato per il numero di assist forniti in questa edizione a dispetto dei 40 anni appena compiuti. «Ancora forte a 40 anni: Totti ha fatto registrare 5 assist in 4 partite del girone di Europa League. Gladiatore!» è la didascalia del tweet ad uno scatto del capitano.

Still going strong at 40 Totti recorded 5 assists in 4 #UEL group games #IlGladiatore pic.twitter.com/QrEKylAlvG — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 10 gennaio 2017