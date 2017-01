Spalletti: «Nainggolan vale quanto Pogba»

ROMA - Luciano Spalletti ha parlato alla viglia del match casalingo contro il Cagliari. Nel match d'andata la Roma aveva sofferto la prestazione dei sardi, quando i gol di Borriello e Sardo avevano recuperato il doppio svantaggio nei minuti finali. «Vogliamo far vedere al Cagliari che non siamo gli stessi del girone di andata. Noi abbiamo tratto degli insegnamenti dal pareggio del Sant'Elia, siamo cresciuti dopo. Troveremo un Cagliari in salute, Rastelli è un tecnico emergente e di qualità. Hanno giocatori di livello internazionale, però noi vogliamo fargli vedere che siamo migliorati».

NAINGGOLAN VALE 80 MILIONI, GIOCA PIU' DI TUTTI

NAINGGOLAN COME POGBA - «Quanto vale Nainggolan? Quanto Pogba. Il valore in campo è lo stesso, unica differenza è l’età. Se capita prendiamo un giocatore di livello, se non capita rimaniamo competitivi. Numericamente stiamo bene. Io non ho fatto niente, sono i calciatori ad essere professionisti seri, Florenzi, il rientro è vicino: primo allenamento con il pallone lavorano in maniera corretta e devono saper riconoscere i momenti della loro carriera. E questo è un momento importante perché giocare nella Roma è una cosa importante - sottolinea -. Sanno poi che si chiamano momenti perché passano velocemente, e per farli durare bisogna comportarsi in un certo modo. Bisogna dar seguito a serietà e professionalità».

