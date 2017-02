Serie A Roma, Perotti nella lista dei convocati

ROMA - Siamo alla vigilia del match tra Roma e Fiorentina. Per i giallorossi giornata dedicata alla consueta rifinitura. Buone notizie per Spalletti che ritrova Perotti. L'esterno d'attacco ha smaltito il problema al flessore della coscia destra e il tecnico lo ha subito inserito nella lista dei 20 convocati. L'argentino potrebbe partire a partita in corso. Per la fase offensiva il tecnico di Certaldo dovrebbe affidarsi a Dzeko come unica punta.

I CONVOCATI - Alisson, Lobont, Szczesny; Emerson Palmieri, Mario Rui, Fazio, Manolas, Bruno Peres, Juan Jesus, Rudiger; De Rossi, Gerson, Paredes, Strootman, Nainggolan, Perotti, Grenier; El Shaarawy, Totti, Dzeko.

