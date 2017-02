Stadio della Roma, Frongia: «C'è da recuperare il tempo perso da Berdini»

L'assessore allo sport: «Una certezza ce l'abbiamo: la delibera di Marino che è molto precisa certamente non verrà portata avanti così com'è»

ROMA - «Una certezza ce l'abbiamo: la delibera di Marino che è molto precisa certamente non verrà portata avanti così com'è».

Così Daniele Frongia assessore allo sport, in merito al "dossier" Stadio della Roma a margine della manifestazione a supporto della sindaca in piazza del Campidoglio. «Su un progetto così importante c'è una discussione come è lecito che sia. Prima di una decisione importante

c'è bisogno di approfondimenti che avremmo dovuto fare prima. Dobbiamo compensare il tempo perso dall'assessore Berdini. Non c'è nessuna tensione volta a spaccare».

