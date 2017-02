Roma, Spalletti polemico riapre il caso Totti

ROMA - Un’altra uscita burrascosa di Luciano Spalletti. Il tecnico ieri ha riaperto il caso Totti, entrato in campo negli ultimi minuti sul 3-0. L’ingresso del capitano, a un anno esatto dalla sua intervista al tg1 dove criticava Spalletti, ha dato spunto a qualche polemica. Francesco si stava scaldando da un po’, quando il tecnico gli ha chiesto di entrare, da bordo campo si è intuito che Totti ha detto una frase: «Mancano sette minuti...» e l’allenatore lo ha sollecitato: «Fai in fretta». Mihajlovic ritrova Totti, che abbraccio all'Olimpico! Poi il capitano è entrato, accolto da un boato dell’Olimpico (gran parte dello stadio aveva solecitato il suo ingresso) e ha trovato anche il tempo di regalare a Nainggolan l’assist del quarto gol.

Le parole di Spalletti su Totti



TOTTI DEVE CONTINUARE - Dopo le incomprensioni dello scorso anno, l’allontanamento da Trigoria in seguito a quella intervista, stavolta Spalletti ha posto il rinnovo di Totti come condizione per restare alla Roma. «Totti deve rifare il contratto. Se lo fanno smettere vado via anche se vinco». Un’uscita fragorosa, quando c’era da celebrare un’altra grande vittoria della sua Roma e la lodevole iniziativa di portare la squadra a trovare Florenzi prima di andare a giocare questa partita. Ma Spalletti, evidentemente colpito dalla standing ovation che ha accolto Totti in campo, ha reso ancora più opaco il suo futuro. Se prima poneva una sola condizione per restare, quella di vincere, ora le condizioni sono più di una. «Se lo fanno smettere vado via anche se vinco». Ma chi vuol far smettere Totti, visto che la società ha fatto sapere ufficialmente che sarà il capitano a decidere? Ieri Spalletti ha scelto volutamente di portare il discorso su Totti, non ha risposto a domande specifiche.

VIDEO: Spalletti su Totti