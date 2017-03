Perotti non cerca scuse: «Il Napoli ha meritato, ma la Roma è ancora avanti»

ROMA - Non cerca scuse e riconosce il merito degli avversari Diego Perotti dopo il ko della Roma all'Olimpico contro il Napoli: «Loro sono stati più bravo di noi ma nel finale eravamo quasi riusciti a pareggiare - ha detto l'argentino dopo la partita -. Abbiamo fatto un gol importante per gli scontri diretti. Ora dobbiamo guardare avanti perchè giovedì abbiamo una gara importante. Noi stanchi? Può essere, abbiamo avuto molte partite dure ogni 3 o 4 giorni. Abbiamo perso ma siamo ancora davanti al Napoli e ora dobbiamo tornare a vincere per rimanerci». Roma-Napoli: la parata di Reina, il miracolo che ha salvato la partita Un altro colpo pesante comunque quello di oggi dopo il derby di Coppa Italia perso mercoledì: «Non penso abbia pesato, abbiamo perso una gara importante per noi e per i nostri tifosi ma abbiamo dimenticato la Lazio. Oggi pensavamo solo al Napoli, non abbiamo fatto bene, dobbiamo dirlo senza trovare scuse».

ROMA-NAPOLI 1-2: LA PARTITA

STROOTMAN 'CINGUETTA' - Affida invece il suo pensiero a Twitter l'olandese Kevin Strootman: «Non molleremo mai! Continueremo a spingere fino al traguardo #ForzaRoma», ha scritto il centrocampista - autore del gol giallorosso nel finale - sul suo profilo Twitter.