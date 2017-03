Roma, Massara fa melina su Spalletti: «Decideremo solo a fine stagione»

ROMA - «Resterò alla Roma se riusciremo a vincere e a centrare gli obiettivi». Questo il 'mantra' di Luciano Spalletti fino a una settimana fa, quando la sua squadra volava prima delle pesanti sconfitte incassate dalla Lazio in Coppa Italia e oggi in campionato nello scontro diretto con il Napoli all'Olimpico. E ora? Questa la domanda che si staranno facendo un po' tutti i tifosi romanisti. Roma-Napoli 1-2: Mertens show A fare un po' di chiarezza ci ha provato Frederic Massara: «Il futuro di Spalletti? Ne parleremo a fine stagione, quando saranno più chiare le cose che avremmo fatto - ha detto il direttore sportivo della Roma ai microfoni di Sky Sport dopo il ko interno con il Napoli -. Ci tengo a sottolineare che oggi nel calcio, anche quando esistono dei vincoli contrattuali, non c’è nulla di assoluto e devo dire che se non c’è sintonia sulle cose da fare, sugli obiettivi e sui programmi, non esistono scadenze lunghe o meno lunghe che possano mettere al sicuro o al riparo i progetti da perseguire insieme. Noi siamo molto contenti di quello che sta facendo Spalletti e ci auguriamo di continuare con lui e lui ama tantissimo la Roma. Credo ci siano tutti i presupposti per proseguire insieme per molto tempo».

