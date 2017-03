Spalletti ammette: «Pallotta? Ha ragione, è colpa mia»

ROMA - «Come si esce da questo momento negativo (tre sconfitte consecutive)? La strada è una: quella di vincere. La medicina è questa, di ridare ai calciatori quella forza che posseggono. Ci sono da valutare anche altre partite, siamo finiti con una ruota nel fango e io sono l'unico responsabile perché sono io ad avere il volante della macchina in mano, Quello che diventa fondamentale è avere sotto il cofano i cavalli giusti per uscirne. Abbiamo la forza per rimettere la macchina in carreggiata e riprendere il percorso che avevamo iniziato. Penso di avere una rosa forte, che mi permette di superare momenti difficili come questo». Così l'allenatore della Roma, Luciano Spalletti, alla vigilia del match contro il Palermo, parla del periodo difficile che sta affrontando la sua squadra.

IL PALERMO - E sulla sfida contro i rosanero: «Ci sono cose che possono determinare nuove energie, come il presidente nuovo, ma sappiamo cosa dobbiamo fare, il nostro obiettivo è abbastanza chiaro poi dipende se ci riusciamo o no, la forza che abbiamo ci permette di giocare la partita e vincerla».

SU PALLOTTA - «Le parole di Pallotta? Voleva motivare i giocatori, difenderli da quello che stiamo attraversando, magari mettendo in discussione il mio operato ma non fa una piega, quello che succede è responsabilità mia. Se continueremo a perdere, ho fiducia nella reazione dei giocatori, nello spogliatoio si dicono delle cose e si cerca di dire la verità, ma è importante come mi guardano e lo fanno nella maniera giusta. Oggi c'è già abbastanza carne al fuoco, Pallotta ha a cuore i giocatori, quello che dice di me non conta, io vado dritto per la mia strada, nessun problema. Non ricadiamo nella mediocrità dei discorsi detti e ridetti, o si fanno discorsi costruttivi e passiamo oltre. O si costruisce e si va un discorso diverso rendendo partecipe il popolo giallorosso, ma se si comincia a dire che bisogna vincere, questa è una strada più ragionata, più tranquilla insomma, ecco. Io sono fiducioso dei miei giocatori, non cambio idea rispetto a quanto detto a dicembre, loro ci consentono di arrivare in fondo, la penso allo stesso modo».

