Serie A Roma, Fabrizio Donato su Totti: «Posso capire la fatica»

ROMA - "Posso immaginare la fatica che sta provando per le esclusioni". Da un 40enne a un 40enne: a parlare di Francesco Totti è Fabrizio Donato, fresco vincitore della medaglia di argento nel salto triplo agli Europei e tifoso della Roma. "Il mio è uno sport individuale, vai in campo sempre al di là di come va la gara - spiega il tesserato delle Fiamme Gialle a Radio Radio - nel caso di Totti è diverso perché c'è un mister che decide e stare seduto in panchina non è proprio il massimo per un grande campione. Mi rivedo in lui, in passato ho avuto degli infortuni e stando fuori ho faticato tantissimo. Sono comunque fiducioso. Quando sarà chiamato in causa farà la differenza come ha dimostrato in passato".

L'INVITO - "Mi piacerebbe parlargli e confrontarmi con lui, forse riusciremmo a tirare fuori qualcosa di interessante. Forse, nonostante le esperienze diverse in due sport diversi, potremmo allungare ancora le nostre carriere. Potremmo organizzare qualcosa di carino, chissà".

