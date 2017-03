Roma, la Francia celebra Grenier: «Eccellente»

ROMA - L’ottima prestazione di Clement Grenier nel 3-0 contro il Palermo non è passata inosservata neanche in Francia. La prima da titolare, condita dall’assist per il primo gol di El Shaarawy e da giocate di qualità, ha fatto sì che L'Équipe scrivesse “eccellente”. “ Top&Flop Roma: Grenier, che sorpresa! Ha servito perfettamente Nainggolan ed El Shaarawy – continua il giornale -. Ha fatto molto bene in attacco e si è integrato nel sistema di gioco della Roma. Ha tuttavia ricevuto un cartellino giallo per un fallo su Diamanti”.

Spalletti: «Futuro? Se perdo altre due gare giusto che vada via»

SOLLIEVO PEROTTI – Sorriso per Luciano Spalletti, sono state escluse lesioni muscolari per Diego Perotti. Oggi l’argentino ha svolto un lavoro individuale e, se tutto andrà bene, il tecnico lo farà tornare in gruppo tra martedì e mercoledì. L’obiettivo è quello di averlo per il ritorno degli ottavi di Europa League contro il Lione.