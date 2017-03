Beretta: «Match a Pasqua? Rispettiamo la Chiesa, ma è un diritto della Roma»

MILANO - "Guardiamo con grandissimo rispetto alle osservazioni della Chiesa. Il turno è stato programmato di sabato, non a Pasqua ma non si può negare un diritto alla Roma": lo dice il presidente della Lega Serie A, Maurizio Beretta, a margine dell'assemblea di Lega serie A, in merito alle critiche sorte per la decisione di far giocare Roma-Atalanta alle 20.45 della domenica di Pasqua.

CALENDARIO SERIE A

I PRECEDENTI - "Nell'ipotesi, che tutti auspichiamo, in cui passi il turno di Europa League - spiega Beretta - la Roma ha il diritto di chiedere il posticipo della sua partita, che può essere di domenica o lunedì. Se fosse di domenica è evidente che si potrebbe giocare di sera e non sarebbe in ogni caso una interruzione della giornata della Santa Pasqua. Ci sono fra l'altro due precedenti". Perugia-Inter si giocò nel 2004 nella domenica di Pasqua, mentre nel 2009 Reggina-Udinese, entrambe di pomeriggio.