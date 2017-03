Roma, Spalletti: «Non sono sfigato. Lotito in B? Non mi garberebbe»

ROMA - "Se i ragazzi giocano tutte le partite come quella contro il Lione, le vinceremo tutte": Luciano Spalletti fa alla sua Roma un complimento, che è insieme uno sprono, parlando alla vigilia di Roma-Sassuolo, posticipo di domenica sera della 29ª giornata di Serie A (stadio Olimpico, ore 20.45). Volendo analizzare il momento dei suoi, eliminati dall'Europa League e che dovranno rimontare il 2-0 del derby d'andata contro la Lazio per raggiungere la finale di Coppa Italia, si sofferma sulla forma fisica: "Quanto tempo ho avuto per allenare? Fazio, Vermaelen e Peres sono arrivati all'ultimo". E aggiunge: "Quando le partite sono così ravvicinate tu non ti alleni al massimo".

DELUSIONE EUROPA - "La sconfitta brucia ma la gara ha detto che in realtà abbiamo tutto nelle nostre mani. Dobbiamo giocare così", dice Spalletti parlando dell'eliminazione in Europa. "Abbiamo dei margini di miglioramento paurosi. Abbiamo fatto bene molte cose giovedì contro il Lione", continua, e tra queste c'è la difesa: "L'altra sera ho visto la difesa perfetta". In cui si guarda un po' al Napoli, che "è una delle migliori squadre in Italia a far giocare bene i suoi centrali come registi di centrocampo". Roma fuori dall'Europa League: la delusione dei giocatori

ANTI-SASSUOLO - "Nessun infortunio vero e proprio dopo il Lione, solo alcuni colpi ricevuti da verificare oggi in allenamento", dice Spalletti a proposito della squadra che potrebbe scendere in campo domenica sera. Il tecnico toscano ha avuto parole importanti per il suo rivale sulla panchina del Sassuolo: "Di Francesco è un professionista di assoluto livello: ha una squadra forte che ha un gioco di squadra di qualità". Quanto alla classifica, il mister romanista dice: "Se sei nel gruppetto in cima conta la volata, queste 4-5 partite possono determinare il finale di stagione".

SFIGA - Poi, come sempre, Spalletti si rivolge ai giornalisti: "Oggi vi vedo in difficoltà, state sempre attenti a che luna ho io. Più che articoli sportivi mi sembrano oroscopi i vostri". Per lui non si può usare: "Ho raggiunto un livello che è questo, che sia giusto o no è così. Una sconfitta in più o in meno cambia nulla, non sono sfigato. Sono fortunatissimo. Fortuna o sfortuna la determina il sudore e la voglia di andare a lavorare". E chiude: "È un lavoro da sfigato fare psico-analisi a me tutti i giorni". Infine una battuta su Lotito possibile presidente della Lega B: "Non mi garberebbe. Non sono stato molto d'accordo nella conoscenza delle cose".

