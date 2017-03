Amauri incorona Totti: «Deve giocare fino a 50 anni»

ROMA - «Totti? Deve giocare fino a 50 anni, è uno dei monumenti del calcio italiano». Lo ha dichiarato l'attaccante brasiliano Amauri, oggi in forza ai New York Cosmos. L'ex giocatore della Juve segue anche da lontano la serie A. «La Roma e il Napoli stanno facendo grandi stagioni - dice a Sky sport 24 - l'Atalanta, che normalmente lotta per salvarsi, sta facendo un bel campionato. La Juve è fortissima, in Italia ha vinto tutto, gli manca solo la Champions. Se ho saputo che Zamparini sta per cedere? Sì e mi dispiace perché se si parla di Palermo non si può non parlare di Zamparini».

FOTO: TOTTI, CHE MAGIA IN ALLENAMENTO!