Roma, Salah lancia la sfida: «Juventus, adesso le vinciamo tutte»

ROMA - Discussione tra presente e futuro, a pochi giorni dal ko nel doppio confronto di Coppa Italia contro la Lazio. «Questo è il calcio, bisogna fare meglio. È facile ripartire, vogliamo vincere qualcosa con la Roma». Il morale di Mohamed Salah è abbastanza alto nonostante la finale mancata. L’egiziano sa che ancora nulla è perduto: «Rimonta in campionato? Dobbiamo avere la meglio contro il Bologna e vincere le otto partite che restano – ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo sei punti di differenza dalla Juve, ma si può fare di più. È una buona squadra con tanti giocatori. Noi dobbiamo solo essere concentrati su noi stessi». Coppa Italia, Roma-Lazio 3-2: doppietta di Salah ma in finale va Inzaghi Cosa è mancato nelle partite decisive? Secondo Salah nulla. «Abbiamo fatto bene – ha continuato il numero 11 -. Siamo stati un po’ stanchi e abbiamo perso contro il Lione vincendo però in casa. Stessa cosa con la Lazio». Lui e Dzeko, insieme, hanno siglato la bellezza di 47 reti. «Sono tanti, ma dobbiamo migliorare come squadra. Da quando è arrivato Spalletti giochiamo meglio».

