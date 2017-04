Roma, Spalletti: «Rinnovo? Più importante quello di De Rossi»

«Il mio contratto non è nell'uovo di Pasqua», dice il tecnico romanista in conferenza stampa prima dell'Atalanta. E su Kessié: «Un giocatore forte»

ROMA - Secondo Luciano Spalletti contro l'Atalanta servirà "una grande Roma, ma sono sicuro ci faremo trovare pronti". L'allenatore della Roma, alla vigilia dell'importante sfida dell'Olimpico contro la banda di Gasperini, ricorda la gara d'andata: "In quella partita abbiamo sbagliato soprattutto il secondo tempo". Questa partita, invece, "nasconde diverse insidie, loro hanno mantenuto lo stesso passo per tutto il campionato". Comunque ai bergamaschi vanno "fatti i complimenti". Spalletti pronto per la 400ª panchina: primo davanti a Del Neri e Zeman

KESSIE' E PAPU - E nell'Atalanta c'è un calciatore che a breve potrebbe far diventare l'Olimpico casa sua, Franck Kessié: "Se la Roma lo prende, si mette in casa un giocatore forte", dice Spalletti. Ma c'è un altro talento gradito a Spalletti: "L'assenza di Papu Gomez pesa tantissimo perché lui è un grandissimo calciatore", ammette con sincerità l'allenatore, aggiungendo poi che "i miei giocatori sono meglio degli altri ma Papu mi piace, è forte, è stato uno dei calciatori che ho seguito sempre con attenzione, anche allo Zenit".

CLOSING MILAN - Il tecnico romanista commenta anche il cambio di proprietà del Milan: "I cinesi sono una realtà del calcio mondiale ora. Vogliono dare visibilità al loro Paese attraverso il calcio, per dare prospettive nuovo al proprio Paese". Continua: "Berlusconi è stato forse un rivoluzionario per il calcio moderno. Ha creato un marketing maggiore, usando i calciatori per creare da una società una vera e propria azienda calcio. Difficile ricreare un altro Milan come quello dell'era Berlusconi. Loro hanno preso società importanti e c'hanno portato via giocatori importanti".

RINCORSA JUVE - "La Juventus ha giocato una partita perfetta, per certi versi incredibile, ha concesso il minimo a una squadra che ha talenti e fantasia offensiva come nessun'altra squadra. Poi è venuto è fuori anche il campione, come l'intervento di Buffon". Secondo il tecnico, "loro si sono preparati la strada su tutto, stanno percorrendo una traccia dall'inizio nel migliore dei modi. Noi e il Napoli abbiamo fatto il nostro dovere". Spalletti non pensa che la Juve perderà punti: "Secondo me non danno nessun segno di flessione, e non si può sapere se il fatto che rimangano in Champions possano creargli problemi in campionato. È difficile. Il loro numero di giocatori è importante, è un discorso che si può valutare solo strada facendo". Derby infinito, la goliardia dei tifosi della Lazio a Roma

CONTRATTO - Sul suo futuro Spalletti ha detto: "Il mio contratto non è nell'uovo di Pasqua, possiamo aprirne quanti ce ne pare ma non lo troveremo lì. Dobbiamo fare il meglio possibile per finire bene". Ha concluso poi: "Per dire se resto o no lo vedremo a fine campionato. Ci sono rinnovi più importanti del mio. Un contratto importante è quello di De Rossi non il mio. Uno come lui non lo trovi in giro, o spendi molto".

FORMAZIONE ROMA - Per quanto riguarda la formazione anti-Atalanta, il tecnico di Certaldo dice che "Emerson non verrà convocato e De Rossi dobbiamo valutarlo durante l'l'allenamento. Spero di averlo fortemente a disposizione".