Stadio Roma, la Raggi a Tor di Valle: «Work in progress»

ROMA - La Roma ospiterà domenica il derby contro la Lazio all'Olimpico in attesa di poter vantare uno stadio di proprietà. La difficile trattativa è forse arrivata ad un punto di svolta, a comunicare le novità è l'assessore all'urbanistica e infrastrutture di Roma Capitale Luca Montuori che in una nota fa sapere: "I proponenti hanno presentato la proposta di variazione del precedente progetto sullo stadio di Tor di Valle rispetto agli indirizzi che abbiamo dato come Amministrazione: dalla riduzione delle cubature all'eliminazione delle tre torri fino alla realizzazione di edifici con alti standard energetici e basso impatto ambientale, e tra le opere pubbliche il potenziamento della ferrovia Roma-Lido, l'unificazione della Via Ostiense-Via del Mare dal Grande Raccordo Anulare a viale Marconi e l'intervento sul Fosso di Vallerano per superare il rischio idrogeologico. Entro il 15 maggio approveremo in Giunta una memoria che servirà per costruire la nuova delibera integrativa da sottoporre all'Assemblea capitolina". "La memoria conterrà il perimetro delle opere di interesse pubblico, i volumi e le tipologie costruttive. Sempre nel provvedimento sarà esplicitato il termine entro cui gli uffici dovranno elaborare la nuova delibera. La deadline è fissata al 30 giugno", conclude.

IL TWEET - La prima cittadina Virginia Raggi, dal suo profilo Twitter, ha pubblicato una foto che la ritrae intenta a esaminare il nuovo progetto: "A Tor di Valle dove sorgerà il nuovo stadio della Roma. Progetto work in progress" scrive.