Roma, da Monchi omaggio a Liedholm: «Se la palla l'abbiamo noi...»

ROMA - Ha fretta di immergersi nel mondo Roma, Monchi, di scoprirne i segreti e la storia. E chissà, forse Francesco Totti ha già cominciato a spiegargli cosa significhi davvero la squadra per i romanisti, come auspicato dal nuovo direttore sportivo nella conferenza stampa di presentazione. Il dirigente spagnolo ha reso omaggio a uno dei più grandi allenatori della storia della Roma e del calcio italiano, Nils Liedholm, utilizzando come immagine dell'intestazione di Twitter la foto del murale dedicato al "Barone" che fu realizzato al Tre Fontane. Calciomercato Roma: chi resta, chi parte e i dubbi di Monchi Accanto al ritratto di Liedholm, che alla Roma vinse il secondo scudetto, una delle sue frasi più famose: «Se la palla l'abbiamo noi, gli altri non possono segnare». Parole molto vicine alla filosofia calcistica spagnola.

MONCHI: CONQUISTERO' SPALLETTI