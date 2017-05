Totti, un regalo speciale per Borriello: «Felice come un bambino»

Il capitano della Roma ha fatto recapitare all'amico e attaccante del Cagliari le nuove scarpe in edizione limitata

ROMA - Un regalo davvero speciale. Marco Borriello ha ricevuto dall'amico Francesco Totti le nuove scarpe da calcio prodotte esclusivamente per il capitano della Roma. «Grazie Amico! Felice come un bambino» scrive l'attaccante del Cagliari su Instagram mostrando le scarpette d'oro firmate dalla leggenda giallorossa. I due sono amici dal 2010, quando Borriello arrivò nella Capitale dal Milan, ma senza mai riuscire a giocare veramente insieme, il rammarico più grande nella carriera dell'ex rossonero, come ha affermato la punta nelle scorse settimane.

Grazie al mio amico #francescototti ?? #respectforthelegend #felicecomeunbambino Un post condiviso da Marco Borriello (@marcoborriello) in data: 8 Mag 2017 alle ore 11:27 PDT

