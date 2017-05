Grana per la Roma: contro la Juventus senza Dzeko. Anche Nainggolan a forte rischio

ROMA - Brutta grana per Luciano Spalletti in vista della cruciale sfida di campionato contro la Juventus all'Olimpico, in programma domenica sera. I giallorossi sono chiamati a vincere per mantenere il secondo posto in classifica ma lo faranno senza il loro bomber Edin Dzeko, fermato per dieci giorni da una lesione al polpaccio rimediata durante la partita contro il Milan. A forte rischio per la sfida contro l'ex Pjanic e compagni c'è anche Radja Nainggolan, vittima di un edema al polpaccio sinistro. E' questo l'esito degli esami strumentali effettuati sui due giocatori nella giornata di oggi.

NAINGGOLAN: «ROMA, VORREI RESTARE»

IL COMUNICATO SU DZEKO - «Nella giornata odierna, Edin Dzeko è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno messo in evidenza la presenza di una lesione muscolare di grado I del gemello mediale del polpaccio sinistro. La prognosi per il bosniaco, che in questa stagione ha messo a segno 37 reti, ad oggi è di circa 10 giorni», ha scritto la Roma attraverso un comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO SU NAINGGOLAN - «Nella giornata odierna, Radja Nainggolan è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno messo in evidenza una quota di edema muscolare del m. Gemello mediale del polpaccio sinistro. Il giallorosso, che in questa stagione ha collezionato 50 presenze e 13 reti, continuerà con il trattamento impostato e le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno», si legge in un comunicato ufficiale diramato dalla Roma.