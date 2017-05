Roma, De Rossi schock: «Non so se rimarrò qui»

ROMA - «Non so se rimarrò qui». Daniele De Rossi lascia qualche dubbio sulla permanenza a Roma. «Non ho deciso - dice il centrocampista della Roma ai microfoni di Sky Sport - cosa farò l'anno prossimo».

FUTURO NELLA ROMA? - «Se l'anno prossimo giocherò nella Roma? Non lo so - continua il centrocampista che ha il contratto in scadenza a giugno -, in questo momento non lo so. Penso non sia così tanto importante. Ci sono stati momenti in cui era più difficile restare e legarsi a questa maglia. E' una storia d'amore che dura da talmente tanto che ridurla a vivere in questa città o un'altra non cambia».

De Rossi, gestaccio verso la panchina della Lazio dopo il gol

IL PENSIERO - «Non trasmetto sicurezza? Non sto meditanto cose strane, ci sto pensando tanto, sia a casa sia tra me e me. Me lo dirà il mare magari, qualcosa capirò e comunque sia c'è un rapporto solido e d'amore e comunque vada non si interromperà. Queste parole le sto dicendo a prescindere, non è un commiato anticipato».

