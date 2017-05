Stadio della Roma: la Giunta approva la memoria per la nuova delibera

Riduzione delle cubature, eliminazione delle torri: ecco gli indirizzi del Comune per il nuovo progetto

ROMA - Riduzione di oltre il 50% delle cubature del Business Park con l'eliminazione delle tre torri inizialmente previste, il superamento del rischio idrogeologico, il potenziamento della ferrovia Roma-Lido, Stadio della Roma, ecco come sarà l'unificazione e la messa in sicurezza di via Ostiense-Via del Mare e la realizzazione di edifici a basso impatto ambientale e alti standard energetici. Questi gli indirizzi dell'Amministrazione contenuti nella memoria approvata oggi dalla Giunta Capitolina sul progetto dello stadio di Tor di Valle.

