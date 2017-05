Roma, Baldissoni: «Il nuovo allenatore della Roma sarà bravo»

ROMA - «Se il nuovo allenatore della Roma sarà italiano o straniero? Vi dico solo che sarà bravo». Il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della sfida contro la Juventus all'Olimpico parlando dell'attuale tecnico giallorosso. «Il Napoli secondo? Ormai i tre punti sono obbligatori ogni domenica, manca troppo poco per poter pensare di poter recuperare in classifica. Totti possibile allenatore della Roma? E' una notizia priva di fondamento, prima pensiamo al secondo posto. Tanto ormai ogni giorno leggo nuovi nomi per la panchina della Roma. Mi avete fatto incontrare Mancini, Di Francesco, Montella... Non è vero niente. Spalletti ha detto che se potesse tornare indietro non allenerebbe di nuovo la Roma? Non si può prendere una frase fuori dal contesto in cui è stata detta. Lui ha detto quella cosa dopo l'ennesima domanda sulla gestione di Totti. Dovete capire che quello di Luciano è un compito complicato perché si ritrova a gestire l'addio al calcio del calciatore più importante della storia della Roma. Francesco è un grandissimo giocatore ma il tempo passa per tutti. Per lui è un momento di passaggio delicatissimo e sarebbe meglio che tutti lo aiutino ad affrontarlo con serenità», ha concluso Baldissoni.