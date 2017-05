Serie A Roma, c'è Dzeko nei convocati per il Chievo

Sono 21 i giocatori a disposizione di Spalletti per l'ultima trasferta del campionato, in casa dei gialloblù

ROMA - Era nell'aria da giorni, ora c'è l'ufficialità: Edin Dzeko ha bruciato le tappe e, dopo un solo turno di stop, contro il Chievo torna a disposizione di Luciano Spalletti. È questa la novità più importante nei 21 convocati del tecnico giallorosso per l'anticipo della penultima giornata di Serie A, in programma sabato alle ore 18 al Bentegodi. Una gara fondamentale per rimanere al secondo posto a prescindere dalla sfida tra Napoli e Fiorentina.

LA LISTA - Questa la lista dei convocati: Alisson, Lobont, Szczesny, Manolas, Emerson, Mario Rui, Fazio, Vermaelen, Bruno Peres, Juan Jesus, Rudiger, Gerson, De Rossi, Perotti, Grenier, Strootman, Nainggolan, Paredes, Salah, Dzeko, Totti.

