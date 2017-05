Beckham: «Totti uno dei motivi per i quali avrei scelto la Roma»

L'ex calciatore inglese del Real Madrid rivela: «Quando ero in America sono stato vicino alla Roma, l'avrei scelta soprattutto per Francesco»

ROMA - Che coppia sarebbe stata quella composta da Francesco Totti e David Beckham? C'è stato un momento nella sua carriera in cui l'ex calciatore del Real Madrid è stato vicino alla Roma, tentato dalla possibilità di poter giocare con il capitano romanista. Roma, le foto della cena di Totti Lo ha confessato Beckham in un'intervista che fa parte dello speciale dedicato dalla Roma al giocatore più importante della propria storia, nella settimana che precede l'addio. Le parole dell'ex calciatore inglese: «C'è stata la possibilità che venissi alla Roma quando ero in America e uno dei motivi principali era Francesco. Poter giocare nella stessa squadra sarebbe stato speciale e lo è stato anche quando ci siamo affrontati da avversari».