Roma, Renato Zero sicuro: «Totti non vestirà altre maglie»

ROMA - Il momento tanto temuto dai tifosi della Roma e da tutti gli amanti del calcio sta per arrivare e cresce l’attesa per sapere quale sarà il futuro di Francesco Totti, che domenica saluterà l’Olimpico nel match contro il Genoa nella sua ultima apparizione in giallorosso. Roma, Totti verso una maglia da titolare E se il capitano ieri ha spiazzato un po’ tutti con un enigmatico messaggio sui social («il mio amore per il calcio non passa: è una passione, la mia passione. È talmente profonda che non posso pensare di smettere di alimentarla. Mai. Da lunedì sono pronto a ripartire. Sono pronto per una nuova sfida») - mentre il presidente Ferrero lo sogna alla Sampdoria e il Trastevere e il Miami allenato da Nesta sognano di poterlo avere con loro – ad escludere la possibilità di vederlo con un’altra maglia è il suo amico Renato Zero. «Sinceramente non ho da suggerirgli nulla sul suo futuro - ha detto il cantautore ai microfoni di 'Radio Radio' -, perché le sue mosse le ha sviluppate sempre con grande consapevolezza, coscienza e nel rispetto di rappresentare la romanità che non è fatta solo da romanisti ma anche da laziali. Per questo gli giunge il grande abbraccio anche dei laziali, a testimoniare che quando un giocatore è leale e sa vestire bene i panni di un capitano, se la sua è una condotta irreprensibile merita ovviamente anche l’applauso dell’avversario. Roma, striscione al Colosseo per Totti Io credo che fino a questo punto Francesco non abbia da rimproverarsi nulla, anche se il bivio a cui si è arrivati rappresenta un momento interessante e fondamentale per ognuno di noi, perché quando si arriva a dover fare una scelta come questa bisogna essere consapevoli comunque che ci si porta dietro una responsabilità anche nell’addio. Perché anche nel salutare un campo di calcio, magari per diventare dirigente o rimanere nell’ambito, continua in qualche modo a riproporsi il rapporto. Se mi dispiacerebbe vederlo con un’altra maglia? Non so se lui la vestirebbe. Uno con i trascorsi di Francesco non ha bisogno di danaro né di dimostrare ulteriormente il suo valore: allora perché vestire un’altra maglia. Roma, tutto Totti in Fifa: così è cambiato il capitano Troverei più da Totti continuare a indossare i colori della Roma, magari in un ruolo diverso. Escludo quindi radicalmente questa ipotesi che lui possa abbracciare un’altra società».

