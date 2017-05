Roma, Dzeko: «Mi piacerebbe lavorare con Mourinho. Sarò di nuovo papà»

ROMA - «Totti? Posso solo dire che è una leggenda. Un giorno mi piacerebbe essere allenato da Mourinho». Così Edin Dzeko ha parlato a Sky Sport 1 in occasione del programma “I Signori del Calcio”. «Francesco è una leggenda in tutto il mondo, come persona l’ho conosciuto ed è un ragazzo davvero gentile. È Francesco Totti, quello che gli succede in campo è sempre vissuto con grande emozione. Se immaginavo di segnare così tanto in questa stagione? Ogni attaccante vuole segnare il maggior numero di gol possibili. La mia prima stagione non è stata molto buona, ma abbiamo già parlato abbastanza della mia prima stagione. Me la ricordano tutti e io voglio solo concentrarmi sul futuro, come ho fatto quest’anno. Ovviamente aver segnato così tanti gol è un risultato fantastico per me. Tutti questi gol non sarebbero stati possibili senza la squadra e tutti i giocatori che mi hanno dato così tanti assist perfetti».

FOTO, TOTTI E COMPAGNI A CENA

Dzeko ha voluto anche ringraziare Spalletti per questa sua annata: «E’ stato molto importante. Lui vuole giocare un calcio offensivo e mi ha insegnato cose nuove, come attaccare sempre lo spazio, perché in Italia è più difficile, i difensori giocano più stretto e stanno più indietro che in Germania o in Inghilterra. Qui si difende meglio. Quindi se vai incontro alla palla e non verso la porta è difficile segnare. Ovviamente è stata una persona fondamentale per il mio successo».

Una battuta Edin l'ha dedicata anche a Balotelli: «Mario è un bravo ragazzo. Ci sono state così tante cose negative riguardo a Mario sui giornali. Io lo conosco meglio dei giornali. Abbiamo giocato insieme tre anni. È un ragazzo gentile, una brava persona. Penso che avrebbe potuto ottenere di più dalla sua carriera. Non molti giocatori hanno il suo talento. Però, come ho detto, in alcune situazioni poteva essere più furbo e non lasciare che la gente attorno a lui gli rovinassero la vita e la carriera. Se fosse stato un po’ più furbo in alcune situazioni avrebbe potuto fare molto meglio in carriera».

MANOLAN: «IL PROSSIMO ANNO MI VEDO ALLA ROMA»

Il sogno di Dzeko è di lavorare un giorno con Mourinho: «Una volta ho detto che mi piacerebbe giocare per Josè. Lo chiamavano “Special One” in Inghilterra. È speciale, ha vinto così tanti trofei con squadre diverse. Ho sentito molto di lui da altri giocatori che hanno giocato per lui e tutti dicono cose belle di lui. Se ho in programma un altro figlio? Sì, mia moglie è già incinta di sei mesi, e sarà un maschietto».

Dzeko ha parlato del caso Rudiger-Lulic: «Conosco Lulic meglio di chiunque. Non penso sia razzista. Perché ha detto quelle cose? Devo essere onesto, non l’ho mai chiamato per chiederglielo. Forse era arrabbiato perché aveva perso la partita, anche se ovviamente ha sbagliato a dire quelle cose. Gli altri soffrono per queste dichiarazioni. Come dicevo prima, lo conosco bene e so che non è razzista, ma a volte bisogna mantenere la lucidità anche dopo le partite quando perdi, non si possono dire certe cose. Chi è secondo me l’attaccante più forte? Secondo me il numero 9 più forte, tolti Messi e Ronaldo che sono speciali, è Ibra. Negli ultimi dieci anni è stato il numero 9 più forte», ha concluso Edin.