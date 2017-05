Roma, De Rossi a Totti: Un onore giocare con te

ROMA - «E' stato un onore. Un onore che qui a Roma capiscono, perché giocare con Totti non è qualcosa che capita a tanta gente, ma giocarci da romanista e per così tanto tempo è veramente...me la sento calla, come si dice a Roma. E' la cosa che potrò raccontare a tutti quanti, qualcosa di importante». Così Daniele De Rossi, in un video pubblicato dai social ufficiali della As Roma, commenta così l'ultima partita di Totti con la maglia della Roma e l'ultima partita nella quale il centrocampista potrà scendere in campo al fianco del numero 10. Anche De Rossi ha il contratto in scadenza, ancora non rinnovato, ma sia società che giocatore sono intenzionati a continuare insieme.