Roma, Spalletti: «Totti giocherà un bel pezzo di partita»

ROMA - «Totti giocherà un bel pezzo di partita e sarà in campo nel momento più importante. Io ho avuto l'opportunità di apprezzarlo e la fortuna di vedere la qualità del suo piede e delle sue giocate. A volta mi sono accorto in ritardo delle sue intuizioni calcistiche ma in sostanza sono uno fortunatissimo ad averlo allenato così tanto. Ora vediamo quello che sarà il suo sentimento, che cosa gli dice di fare la testa perché lui ancora si deve esprimere. Io vorrei sentirlo parlare sul suo futuro e sulla decisione da prendere. Ci sono stati dei momenti in cui io non ho condiviso le sue prese di posizione e su questo fatto siamo tutti un po' colpevoli. Essere leader e capitano di una squadra vuol dire a volte donare tutto ciò che si ha agli altri. Però mi porto anche tanti momenti bellissimi che ho condiviso con lui, con le sue giocate mi ha regalato tante gioie». Parola di Luciano Spalletti che in conferenza stampa ha parlato alla vigilia dell'ultimo appuntamento di campionato contro il Genoa, una sfida da vincere per il secondo posto: «Se sarà la mia ultima sulla panchina della Roma? Bisogna arrivare in fondo come ci siamo detti. Abbiamo la possibilità di raggiungere ciò che stiamo cercando da un anno e lo raggiungeremo solo battendo il Genoa. La testa è solo lì».

DE ROSSI: «TOTTI, E' STATO UN ONORE»

«OCCHIO ALLE INSIDIE DI DOMANI» - «L'insidia maggiore della partita di domani è che la testa venga spostata su un altro tipo di attenzione, ugualmente bellissima e importante, e si perda di vista l'obiettivo primario. Sennò che festa sarebbe se non ci fossero i tre punti... Bisogna esibire di nuovo la nostra forza e mentalità, quello che è stato veramente la benzina che ci ha portato a giocarci questa partita», ha aggiunto il mister toscano in conferenza stampa a Trigoria.

LA MISSIONE DI DI FRANCESCO