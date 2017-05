Roma, Baldissoni: «Se Totti vuole continuare a giocare può farlo»

ROMA - «Nessun riferimento polemico nel messaggio di addio di Totti. Lo stiamo aspettando nei quadri dirigenziali, ha pronto un contratto da sei anni». Così il dg della Roma Mauro Baldissoni ha parlato a Premium Sport prima della partita contro il Genoa. «Per Francesco è un passaggio psicologico difficile ma è inutile alimentare proteste che non esistono. Vena di tristezza e nostalgia per noi che lo abbiamo visto dall'inizio giocare e regalare magie. Cosa farà da domani? Totti non ha ruoli, come in campo. Lui sarà fuoriclasse anche da dirigente. Il capitano dovrà imparare a fare un altro lavoro, non lo andremo a chiudere certamente in un armadio con un titolo attaccato sull'anta. Totti ha un contratto da giocatore che scade e uno da dirigente che comincia, non capisco perchè dovevamo fare una conferenza stampa congiunta per comunicare una cosa già decisa da un anno. Se lui volesse continuare a giocare? Se dovesse scegliere di giocare è libero di farlo e in qualsiasi momento avrebbe le porte aperte alla Roma», ha concluso Baldissoni.