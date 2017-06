Roma, Emerson Palmieri lascia Villa Stuart

L'esterno brasiliano si era sottoposto lunedì scorso a un intervento in artroscopia per la ricostruzione del legamento

ROMA - Emerson Palmieri ha lasciato la clinica Villa Stuart dove lunedì scorso si era sottoposto a un intervento in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, eseguito dal Professor Mariani. Lo riporta il profilo Instagram della clinica. L'esterno brasiliano della Roma, che da poco era stato convocato dal ct Ventura, è attualmente impegnato con la riabilitazione nel centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Emerson Palmieri si era infortunato durante l'ultima partita del campionato Roma-Genoa del 28 maggio scorso allo stadio Olimpico, terminata 3-2 per i padroni di casa.