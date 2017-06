Roma, tutti gli appuntamenti dell'estate

ROMA - Tutte le date dell'estate giallorossa, dal ritiro di Pinzolo alla tournée negli Stati Uniti, dove la Roma affronterà Psg, Tottenham e Juventus. Ad agosto, poi, amichevole col Siviglia e prime giornate della Serie A 2017/18, aspettando il sorteggio dei gironi di Champions League.

L'ESTATE GIALLOROSSA:

Le Legends della Roma sfidano quelle del Real Madrid 5 luglio - Raduno a Trigoria. Inizia la stagione della Roma, per la prima volta dopo decenni senza Francesco Totti.

7 luglio - Partenza per il ritiro. Si parte alla volta di Pinzolo, subito un allenamento nel pomeriggio.

8 luglio - Presentazione della squadra. Alle 21 in Piazza San Giacomo verrà presentata la rosa della Roma.

11 luglio - Amichevole Roma A vs Roma B. Appuntamento alle 17:00 allo Stadio Pineta per il primo test della nuova Roma.

13 luglio - Incontro con il mister. Il nuovo allenatore, che con ogni probabilità sarà Eusebio Di Francesco, incontrerà i tifosi alle 21:00 a Madonna di Campiglio.

14 luglio - Seconda amichevole e fine del ritiro. Alle 16:00 la Roma sfiderà un avversario ancora da definirsi e poi lascerà Pinzolo.

Calciomercato Roma, Bergqvist in pugno

16 luglio - Partenza per gli Stati Uniti. La Roma vola negli States dove prenderà parte alla International Champions Cup.

19 luglio - Roma-Psg. Primo appuntamento di International Champions Cup al Comerica Park di Detroit, lo stadio dei Detroit Tigers di baseball. Appuntamento alle ore 3:00 della notte tra 19 e 20 luglio in Italia.

Roma, da Bartelt a Mido: che fine hanno fatto gli ex 25 luglio - Tottenham-Roma. Secondo impegno di ICC ad Harrison, nel New Jersey, nello stadio dei New York Red Bulls. In Italia sveglie puntate alle ore 2:00 della notte tra 25 e 26 luglio.

30 luglio - Roma-Juventus. Terza e ultima partita di ICC a Foxborough, nel Massachusetts. A ospitare la sfida tutta italiana sarà il Gillette Stadium, casa dei New England Patriots del 'football' e del New England Revolution del 'soccer'. Sarà l'unica partita della tournée americana visibile ad un orario normale: appuntamento alle ore 22:00 italiane per romanisti e juventini.

Calciomercato Roma, Salah verso Liverpool: 40 milioni

10 agosto - Siviglia-Roma. Al Sánchez Pizjuán si gioca il Trofeo Antonio Puerta, in ricordo del giocatore del Siviglia morto nel 2007 in seguito ad un malore in campo. Per Fazio e Perotti sarà l'occasione di incontrare il club che li ha lanciati in Europa, per l'andaluso Monchi sarà un vero e proprio ritorno a casa. Orario ancora da definire.

20 agosto - Prima giornata di Serie A. Inizia il campionato 2017/18.

24 agosto - Sorteggio della fase a gironi di Champions League. A Montecarlo la Roma scoprirà le altre tre squadre da affrontare nel girone di Champions. Orario da definire.

Calciomercato, nasce la Roma di Di Francesco 27 agosto - Seconda giornata Serie A. La Roma giocherà la seconda partita di campionato per poi fermarsi per la pausa nazionali. In particolare, il 2 settembre gli Azzurri cercheranno di battere la Spagna al Bernabeu per guadagnarsi l'accesso diretto alla competizione, per poi sfidare Israele a Reggio Emilia il 5 settembre.

10 settembre - Terza giornata di Serie A.

12/13 settembre - Prima partita dei gironi di Champions League.