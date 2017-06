Roma, Totti scherza sul futuro: «Tra due anni saprete tutto»

In attesa di capire qual è il ruolo che gli propone il club, il capitano continua a non svelare i suoi piani

ROMA - Francesco Totti continua a tenere tutti con il fiato sospeso. Cosa farà il capitano della Roma dopo la sua ultima partita in giallorosso? Intercettato da "Romanews" in un ristorante di Ostia, dove ha fatto uno sorpresa ai compagni della scuola calcio del figlio Cristian, non si è sbilanciato sulle decisioni e come al solito ha giocato con le parole: «Il mio futuro? Tra due anni saprete tutto. Se bisogna aspettare tanto? Sì, ora vacanze, per due anni».

Totti ha in tasca un contratto da 6 anni come dirigente, ma prima di uffiicializzare la sua decisione, vuole capire qual è il ruolo che il club ha pensato per lui. Non è un mistero che Totti preferirebbe averne uno operativo, accanto alla prima squadra. E in questo senso l'arrivo di Di Francesco potrebbe aiutarlo. I due sono stati compagni di squadra e la scelta dell'ex Sassuolo è stata gradita.

La Roma si ritroverà a Trigoria il 5 luglio, con partenza per Pinzolo il 7. Per quella data sapremo se avrà un dirigente in più di nome Francesco Totti.