Roma, il giovane Marchizza saluta la Primavera: «E' arrivato il momento di crescere»

ROMA - Per Riccardo Marchizza, giovane e promettente difensore centrale della Roma, è stata una stagione molto positiva quella appena conclusa. Le vittorie con la Roma Primavera, gli Europei Under 19 con la Nazionale e i recenti Mondiali Under 20 dove ha anche calciato uno dei 5 rigori nella finale per il terzo posto contro l'Uruguay. Marchizza oggi su Instagram ha espresso il suo pensiero in merito al futuro. A causa dei limiti di età (classe 1998) lascerà la formazione allenata da Alberto De Rossi. Ecco le sue parole: «Finisce un'altra stagione, ricca di tante soddisfazioni, mi vengono in mente tanti ricordi guardando questa foto, la supercoppa vinta, e dopo pochi mesi anche la coppa Italia, i 2 gol all'Olimpico, l'esordio tra i grandi in Europa league, l'europeo under 19, ma soprattutto il Mondiale under 20 che è stata forse l'esperienza più bella della mia vita. Oggi si chiude un percorso tra i giovani, è arrivato il momento di crescere e di diventare grande. Ringrazio tutte le persone vere e sincere che ho incontrato nei miei 10 anni alla Roma. Direttori, allenatori, fisioterapisti, dottori, magazzinieri che hanno reso questi anni speciali, ma sopratutto ringrazio gli amici veri e sinceri che ho incontrato. Non so ancora quale sarà il mio destino, ma una cosa la so, che l'emozioni che regala questa maglia, difficilmente si riescono a descrivere, io ho avuto la fortuna di provarlo sulla mia pelle e di questo ne sono onorato e ne sarò sempre orgoglioso. Sempre forza Roma ?#sempreforzaroma».

L'estate dei romanisti, tra vacanze e nazionali

FUTURO - Difficile che il giovane venga subito promosso in prima squadra. Nei giorni scorsi l'Avellino aveva mostrato interesse per il difensore.